Прем'єр: Україна продовжує переговори з МВФ

Уряд України продовжує вести переговори з Міжнародним валютним фондом, заявив перед засіданням уряду прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

«Ми проводимо переговори з Міжнародним валютним фондом у рамках нашої програми фінансової стабілізації», - сказав Яценюк.

За його словами, уряд має намір не допустити дефолт, а показати в 2016 році позитивне економічне зростання.

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«Ми зробимо все, щоб збалансувати бюджет, мінімально фінансувати соціальні витрати, забезпечувати армію, не допустити дефолту, як ми не допустили його зараз... Ще раз хочу підкреслити, що з 2016 року ми бачимо всі можливості, щоб Україна вийшла на позитивний тренд економічного зростання», - зазначив прем'єр.