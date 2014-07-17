НБУ вчора надав банкам рекордний обсяг рефінансування

Національний банк України в середу, 16 липня, надав банкам рефінансування на 5,236 млн грн, що є рекордним рівнем за останні чотири місяці, повідомляється на сайті регулятора.

Згідно з повідомленням, Нацбанк надав рефінансування одному банку на 1,1 млн грн під 14,5% річних через постійно діючу лінію кредитів овернайт, шляхом проведення тендеру з підтримки ліквідності 21 банку на 5,236 млрд грн під 14,25% на 89 днів.

Також регулятор продав свої депозитні сертифікати на 6,834 млрд грн 24 банкам під 4,5% річних терміном на 1 день, на 460 млн грн чотирьом банкам під 5,25% річних строком на 7 днів, на 160 млн грн двом банкам під 6% річних строком на 14 днів.

Обсяг міжбанківського кредитного ринку в середу в порівнянні з попереднім торговим днем знизився до 5,280 млрд грн, середньозважена процентна ставка склала 7,2%, у т.ч. за кредитами овернайт - 7,6%.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України у вівторок, 15 липня, вдруге за поточний тиждень, не надав банкам рефінансування, а також продав депозитні сертифікати на 6,872 млрд грн. Обсяг міжбанківського ринку склав 6,793 млрд грн, середньозважена процентна ставка - 7,0%, у т.ч. за кредитами овернайт - 7,4%.