Голова Одеської ОДА: треба зобов'язати олігархів Донбасу виділити гроші на відновлення сходу

Голова Одеської обласної державної адміністрації Ігор Палиця пропонує зобов'язати олігархів Донбасу виділити кошти на відновлення інфраструктури на сході України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Палиця написав на своїй сторінці в Facebook.

«Прочитав про те, що планується внести зміни до бюджету, з метою профінансувати 1,5 млрд грн на відновлення Слов'янська! А в кого забрати?! У тих регіонів, які не можуть скористатися грішми на своєму рахунку для будівництва доріг, садочків, шкіл і т.д.? У тих регіонів, чиї діти гинуть там, де нас вважають фашистами?! А може нам усім ще й вибачитись?! Дурня!!! Треба зобов'язати олігархів Донбасу, включаючи господаря, за свій рахунок виправити те, що вони накоїли!!!», - написав Палиця.

На думку голови ОДА, «вони (олігархи Донбасу - УНІАН) це почали, вони це й повинні виправити!!! Якщо в бюджеті і є можливість знайти гроші, то вони повинні піти сім'ям загиблих і учасникам війни, які вижили, за майбутнє України!!! Якщо комусь хочеться дешевого піару, то робіть це за свої особисті гроші!».

Як повідомляв УНІАН, на Донбасі з початку квітня орудують бойовики, яких фінансує Росія.

16 липня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк повідомив, що згідно з попередніми оцінками, обсяг заподіяних збитків усім об'єктам Донецької і Луганської областей становить 8 млрд грн.

«Попередні оцінки, які у нас були, це на перший погляд, 8 млрд грн. На Донецьк і Луганськ. Але оскільки військовий конфлікт триває, я думаю, що 8 млрд грн досить у кращому разі на пару місяців», - сказав Яценюк.

«Переконаний, що в таких умовах всі повинні скинутися, всі повинні дати гроші для того, аби відновити мережі, відновити інфраструктуру і відновити життя на Донбасі», - сказав Яценюк, відповідаючи на питання про можливість і необхідність залучення так званих олігархів до процесу відновлення Донбасу.

Прем'єр відзначив, що 17 липня він представить проект змін до держбюджету, де передбачатимуться кошти для фінансування відновлювальних робіт на Донбасі.

Крім цього, за словами Яценюка, у вересні буде проведено донорську конференцію інвесторів з Європейського союзу.

Він додав, що з ЄС прибуде місія, яка оцінить ступінь руйнувань. «Після цього ми спільно погодимо ті обсяги фінансування й технічної допомоги, які ми повинні одержати у вересні», - підсумував Яценюк.