Мінфін пропонує урізати бюджет на 40 млрд гривень

Міністерство фінансів України підготувало проект секвестру державного бюджету України. Згідно із супровідними документами до секвестру, Мінфін проситиме Кабмін розглянути проект секвестру на його найближчому засіданні, тобто у четвер, 17 липня.

Доручення переглянути дохідну і видаткову частини бюджету, привівши їх у відповідність з економічними реаліями, у понеділок, 14 липня, Міністерству фінансів дав прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. "За результатами засідання прем'єр-міністр України ухвалив рішення про забезпечення нового балансу бюджету на 2014 рік, без збільшення його дефіциту, за рахунок нових надходжень (4,5 млрд гривень) і скорочення видатків та надання кредитів державного бюджету", - йдеться у супровідних документах до проекту секвестру, який є в розпорядженні ZN.UA.

Згідно з проектом, видаткову частину бюджету пропонується зменшити майже на 40 млрд гривень, у порівнянні з поточною версією головного фінансового плану країни.

У новому проекті Мінфін виходив з тези, що у другому кварталі 2014 року його витрати будуть не вищі, ніж за перші шість місяців поточного року, і вже це дозволить заощадити бюджету майже 30 млрд гривень за рік. А якщо постаратися, то, за прогнозами Мінфіну, у видатковій частині бюджету можна знайти ресурс для економії ще майже 9,7 млрд гривень.

Річний план щодо видатків загального фонду в бюджеті-2014 - 378 млрд гривень. З січня по червень Кабмін профінансував витрат на 174,4 млрд гривень (касові витрати). Це - 46% від річного обсягу. Згідно із супровідними документами до проекту секвестру, Мінфін каже, що за наступні 6 місяців він також може витратити не 54%, а 46% від плану (тобто ще 174,4 млрд гривень, а не 204,5 млрд гривень, що "залишилися" ).

При цьому, економія може скласти навіть більше - Мінфін пропонує скоротити витрати на друге півріччя ще дужче, до 164.8 млрд гривень.

Під ніж пропонують пустити практично всі статті витрат - від фінансування діяльності адміністрації президента і ДУС до капітальних витрат. Крім того, відомство Олександра Шлапака пропонує скоротити обсяги кредитування з держбюджету. Нарешті, окремим пунктом стоїть економія на утриманні апарату держсектора в Україні.

По-перше, Мінфін пропонує серйозно (більше, ніж у два рази) скоротити витрати на органи, які здійснюють державний нагляд. А щоб контролери не пішли "компенсувати свої втрати за рахунок поборів із бізнесу, тим же проектом закону Мінфін пропонує заборонити їм проводити перевірки, окрім тих, що визначені Кабміном.

По-друге, загалом по держсектору, Мінфін пропонує урізати витрати на двомісячний обсяг видатків. Зокрема - за рахунок економії на зарплаті чиновників.

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Якщо проект закону буде прийнято парламентом, керівникам бюджетних відомств буде запропоновано скорочувати видатки за рахунок зменшення штатної чисельності працівників, скорочення або скасування стимулюючих виплат, надання керівникам бюджетних установ відправляти працівників у відпустки за свій рахунок або переводити їх на неповний робочий тиждень тощо.

Щоправда, норма про двомісячну економію не стосуватиметься тих органів, що забезпечують правосуддя і обороноздатність країни.

Україна - в рецесії, а на східних рубежах її йде війна. Забезпечити надходження до бюджету в таких умовах - завдання не з простих. За півроку Мінфін зібрав у скарбницю на 4,1 млрд гривень менше податкових надходжень, ніж планував (122,5 млрд гривень проти плану в 126,6 млрд гривень). Зокрема, на 3,8 млрд гривень менше надходжень від ПДВ, ніж планував (63,5 проти 67,3 млрд гривень в плані). Але навіть там, де план виконувався, збір податків було менше, ніж рік тому. З січня по травень доходи від збору податку на прибуток підприємств скоротилися на 4 млрд грн, акцизних зборів - на 2 млрд грн, власних надходжень бюджетних установ - більше, ніж на 2 млрд грн.