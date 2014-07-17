Міжбанк закрився доларом по 11,72 грн

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,6500/11,7500 грн/дол., до 12:00 звузився спред 11,6800/11,7400 грн/дол. До закриття торгів цінові рівні трохи впали 11,6600/11,7200 гн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями - 15,7610/15,8990грн/євро. До 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 15,8010/15.8862 грн/євро. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH опустилися до позначок 15,7670/15,8521 грн/євро.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3340/0,3368 грн/рубль, до 12:00 ціни встановилися на позначках 0,3345/0,3366 грн/рубль. До закриття торгів ціни спустилися вниз 0,3334/0,3350 грн/рубль.

У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 34,9820 (+0.6020).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3521/1,3539.

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Як повідомляв УНІАН, вчора, 16 липня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,6800/11,7800 грн/дол., до 12:00 звузився спред 11,7200/11,7600 грн/дол. До закриття торгів цінові рівні трохи впали 11,6800/11,7200 грн/дол.