Угода з ЄС передбачає спрощення вимог до звітності малих підприємств

Угода про асоціацію з Європейським Союзом передбачає уніфікацію фінансової звітності для суб'єктів, які не застосовують міжнародні стандарти, і спрощення вимог до звітності малих підприємств, повідомляє Міністерство фінансів України з посиланням на начальника управління методології бухгалтерського обліку міністерства Олега Канцурова.

Представник Мінфіну наголосив, що з підписанням угоди Україна взяла на себе низку зобов'язань у сфері бухгалтерського обліку, зокрема забезпечення адаптації національного законодавства з директивами ЄС, регулюючими питання бухгалтерського обліку й аудиту, упродовж найближчих 2 років.

«Підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом відкрило для бухгалтерського ринку нові перспективи і, разом з тим, поставило перед ним серйозні завдання. Зокрема, державним органам, професійним організаціям, виданням і роботодавцям необхідно провести велику роботу з адаптації норм роботи до євростандартів », - наводяться в повідомленні слова Канцурова.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня Україна і Європейський Союз завершили підписання Угоди про асоціацію в повному обсязі.

Політична частина угоди була підписана сторонами 21 березня.

Угода передбачає політичну асоціацію й економічну інтеграцію України з Європейським Союзом.

У разі ратифікації угоди Верховною Радою України в короткі терміни, документ може бути тимчасово імплементований до його ратифікації всіма 27-ма країнами-членами ЄС, яка може зайняти декілька років.