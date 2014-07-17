Кабмін погіршив прогнози ВВП та інфляції

Кабінет міністрів України має намір провести секвестр державного бюджету на цей рік, в основі якого буде використано прогноз макропоказників падіння ВВП на 6-6,5% при інфляції близько 19%.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам міністр фінансів Олександр Шлапак після засідання уряду.

«Макропоказники буде змінено. ВВП ми очікуємо близько 6-6,5%. Інфляцію – близько 19%. А дефіцит бюджету прагнутимемо тримати до останнього. Якщо доведеться, підніматимемо не більше ніж на півпроцента. Але поки не плануємо», - сказав Шлапак.

Разом із тим, міністр зазначив, що на сьогоднішньому засіданні проект не був прийнятий і уряд повернеться до його розгляду завтра. «Нічого не прийнято, завтра буде прийнято», - сказав Шлапак і додав, що це можливо на позачерговому засіданні Кабміну.

Також міністр фінансів запевнив, що в проекті змін до держбюджету не передбачено скорочення соціальних витрат.

«Статті соціальних витрат для людей не зачіпаємо. Соціальні програми ми не чіпаємо. Ми все залишаємо. Якщо говорити про соціальні фонди, там є скорочення, це правда, - сказав Шлапак. - скорочуватимемо програми по міністерствах і відомствах. Але соціальні й силові міністерства ми не чіпали, а що запропонує завтра уряд, я не знаю».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 липня, перед засіданням уряду прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що розрив держбюджету на 2014 рік на даний момент становить 14,5 млрд грн і уряд має намір провести секвестр бюджету.

Діючий бюджет на 2014 рік передбачає зниження ВВП на 3% при інфляції 12-14%, дефіцит обсягом 68,5 млрд грн і держборг не вище 664 млрд грн, або 43,6% ВВП.