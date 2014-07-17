НБУ знизив ставку резервування за валютою до 0%

Національний банк України знизив ставку резервування за залученими від нерезидентів коштами в іноземній валюті з 20% до 0%, повідомляється на сторінці регулятора в мережі Facebook.

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Згідно з повідомленням, відповідні зміни передбачено постановою правління Нацбанку №419.

«Цим документом вносяться зміни до правил резервування коштів за договором, згідно з яким уповноваженим банком залучається депозит, кредит (позика) в іноземній валюті від нерезидента на термін, який дорівнює або менший 183 календарних днів», - йдеться в повідомленні НБУ.

Регулятор зазначив, що зміна ставки резервування дозволить банкам в умовах дефіциту зовнішніх і внутрішніх надходжень отримувати додаткову короткострокову ліквідність для підтримки своєї оперативної діяльності.

Як повідомляв УНІАН, згідно з постановою Національного банку України №172, що набула чинності 28 березня, скасовувалася дія постанови НБУ №49, яка передбачала нульову ставку резервування коштів за договорами про залучення банками коштів в іноземній валюті від нерезидентів на термін, який дорівнює або менший 183 календарних днів.

При цьому банкіри в квітні зверталися до регулятора з проханням відновити нульову ставку резервування.