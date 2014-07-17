Банки продовжують обмежувати роботу відділень на сході України

Українські банки продовжують зупиняти роботу своїх відділень у Донецькій і Луганській областях, а також переводити відділення на скорочений або гнучкий графік роботи.

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«У зв'язку зі сформованою ситуацією на сході України, відділення «ВТБ Банку» у Донецькій та Луганській областях працюють за гнучким графіком», - повідомляється на сайті входить до групи найбільших «ВТБ Банку». Також, з 16 липня банк призупинив роботу двох відділень в Донецьку по вул. Куйбишева і по вул. Терешкової, запропонувавши клієнтам цих відділень звертатися в інші підрозділи.

«Фідобанк», що входить до групи великих, тимчасово призупинив роботу 7 відділень у Донецьку, 3 відділеня в Луганську, а також у м. Красний Луч Луганської області. Крім того, банк встановив скорочений графік роботи ряду відділень в Донецькій і Луганській областях, пропонуючи клієнтам на час призупинення роботи відділень звертатися до інших підрозділів банку. «Рішення про призупинення роботи відділень було прийнято у зв'язку з ситуацією в регіоні, виходячи з міркувань безпеки клієнтів і співробітників», - повідомив «Фідобанк» на офіційному сайті.

Як повідомляв раніше УНІАН, на поточному тижні про припинення роботи19 відділень на території Донецької та Луганської областей до 31 липня повідомив державний «Укргазбанк». Тижнем раніше про тимчасове припинення роботи в регіоні повідомили кілька великих фінустанов.

5 липня українські силовики звільнили від терористів Слов'янськ та Краматорськ, які були захоплені проросійськими бойовиками в середині квітня. З 7 липня у цих містах відновлена робота Держказначейства та банківської системи. Водночас, частина бойовиків зі звільнених міст прорвалися до Донецька і Луганська, і операція по звільненню міст на сході України триває.