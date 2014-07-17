Японія надала Україні близько $100 млн позики на економічні реформи

Японія надала Україні позику на сумі близько 100 млн доларів США на проведення економічних реформ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ Японії Фуміо Кісіда заявив у Києві на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.

«Сьогодні ми підписали угоду щодо позики на політичний розвиток на суму близько 100 млн доларів США”, - сказав Кісіда.

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Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС України, сьогодні в рамках візиту в Україну міністра закордонних справ Японії відбулося підписання угоди (в формі обміну нотами) між урядом України та урядом Японії щодо кредитної угоди про позику на політику розвитку на здійснення економічних реформ між Кабінетом міністрів України та японським Агентством міжнародного співробітництва.

В результаті підписання Україна на вигідних умовах отримає позику японського Агентства міжнародного співробітництва як співфінансування системного проекту Світового банку “Перша позика на політику розвитку” (на суму 750 млн доларів США) для фінансування держбюджету та підтримки реформ уряду України за такими напрямами: забезпечення належного урядування, прозорості та підзвітності в державному секторі, дерегуляція та зниження витрат на ведення бізнесу, реформування системи неефективних і несправедливих енергетичних субсидій та покращення захисту малозабезпечених верств населення.

Сума позики становить 10 млрд ієн (близько 100 млн доларів США), що є частиною пакету фінансової допомоги Україні у розмірі 1,5 млрд доларів США, про надання якого оголосив прем'єр-міністр Японії 24 березня цього року на Саміті з питань ядерної безпеки в Гаазі.