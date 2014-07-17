Скасування резервування за валютою забезпечить банкам платоспроможність - експерт

Зниження Національним банком України ставки резервування за залученими від нерезидентів коштами в іноземній валюті з 20% до 0% забезпечить платоспроможність банківської системи й стабілізує ситуацію на фінансовому ринку, вважають в асоціації «Український кредитно-банківський союз».

В УКБС нагадують, що Нацбанк сьогодні скасував норму з 20% резервування коштів за залученими депозитами і кредитами в іноземній валюті від нерезидентів, що діяла протягом останніх шести років, із червня 2008 року.

«Вважаємо, що ухвалені регулятором рішення відповідають сучасним потребам ринку, оскільки дозволять залучати банкам украй необхідні зовнішні валютні ресурси без втрат на резервування, - наводяться в повідомленні слова гендиректора УКБС Галини Оліфер. - Це допоможе підтримати платоспроможність банківської системи в умовах політичної нестабільності. Адже фінустанови одночасно страждають як від зростання проблемної заборгованості за кредитами на 30% із початку року, так від різкого відпливу депозитів, який протягом січня-травня становив 86 млрд грн, або близько 20% залучених коштів фізосіб».

Також у повідомленні зазначається, що НБУ спростив правила резервування й тепер рівень ставки по кожній операції залучення валютних коштів від нерезидентів встановлюватиметься окремим розпорядчим документом регулятора, а не закріплюватиметься загальними правилами, як це було раніше, що дозволить Нацбанку більш гнучко і оперативно реагувати на зміну кон'юнктури фінансового ринку.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк знизив ставку резервування за залученими від нерезидентів коштами в іноземній валюті з 20% до 0%, що дозволяє звільнити частину короткострокових валютних коштів банків, які відволікалися на формування резервів, й направити їх на підтримку поточної діяльності.