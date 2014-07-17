Нацбанк скасував обов'язковий продаж валютних надходжень з-за кордону

Національний банк України пом'якшив вимоги до проведення окремих валютних операцій, зокрема, скасував вимогу про обов'язковий продаж валютних надходжень з-за кордону на користь фізичних осіб, повідомив регулятор на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

У повідомлення зазначається, що Нацбанк лібералізував вимоги до проведення окремих валютних операцій. «Зокрема, скасовано вимогу щодо обов'язкового продажу на міжбанківському валютному ринку України надходжень з-за меж України в іноземній валюті на користь фізичних осіб, а також пом'якшені норми, що регулюють порядок виплати переказів в іноземній валюті, що надходять з-за кордону на користь фізичних осіб», - йдеться в повідомленні з посиланням на постанову правління НБУ №423 від 15 липня.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк продовжив на 3 місяці, до 20 серпня, вимоги щодо обов'язкового продажу 50% валютної виручки першої групи класифікатора НБУ та в російських рублях на міжбанківському валютному ринку.

Одночасно Нацбанк продовжив також до 20 серпня вимоги щодо обмеження строків розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами до 90 днів.

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Глава НБУ Валерія Гонтарєва в одному з перших заяв після призначення повідомила, що Нацбанк має намір провести поступову лібералізацію валютного ринку країни в найближчій перспективі.