Росія не отримає кредитів Європейського інвестбанку на мільярди євро

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) припинить фінансування проектів в Росії в рамках санкцій, введених Євросоюзом 17 липня у зв'язку з відсутністю прогресу в ситуації на Україні.

Як заявив президент банку Вернер Хойєр у четвер, 17 липня, штрафні заходи тільки цього року стосуватимуться проектів на загальну суму в шістсот мільйонів євро, пише "Німецька хвиля" з посиланням на Reuters.

За словами Хойєра, в цю суму входять кредити, передбачені в рамках програм ЄС "Партнерство для модернізації" і "Північний вимір". Наступного року мова піде про суму близько семисот мільйонів євро до одного мільярда євро, уточнив глава ЄІБ.

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"Завданням банку є реалізація політичних принципів наших пайовиків - членів Євросоюзу. Тому очевидно, що ми йдемо за рішенням Європейської Ради", - прокоментував Хойєр дії ЄІБ. Водночас він висловив надію на те, що політична ситуація скоро знову дозволить фінансувати численні "доцільні" в Росії.