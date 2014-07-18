Євросоюз і Росія помітно скоротили взаємну торгівлю

Обсяги торгівлі країн єврозони з іншими країнами світу в травні збільшилися у зв'язку зі зростанням експорту, однак торговельний оборот з Росією продовжив істотно знижуватися, свідчать дані Eurostat, пишуть "Ведомости" з посиланням на The Wall Street Journal.

Торговий оборот єврозони у травні зріс до 15,4 млрд євро з 14,6 млрд євро у травні 2013 р. З урахуванням сезонних коливань експорт зріс на 0,6% з квітня, тоді як імпорт зріс на 0,5% вперше з лютого.

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Зростання експорту зафіксовано, незважаючи на різке падіння обсягів торгівлі з Росією. За даними Eurostat, з січня по квітень (останні опубліковані дані) експорт у Росію знизився на 13% порівняно з аналогічним періодом 2013 р., тоді як імпорт з Росії знизився на 9%.

Це падіння обсягів торгівлі неможна повною мірою пояснити напруженими відносинами ЄС і Росії на тлі конфлікту на Україні: зниження почалося ще до того, як Європа ввела санкції щодо Росії.

Зниження експорту значною мірою пов'язано з різким уповільненням російської економіки в 2013 р. і на початку 2014 р., тоді як зниження імпорту російських товарів обумовлено нетрадиційно м'яким початком року в єврозоні, яке зменшило попит на природний газ та інші енергоносії, пояснює видання.

Для деяких країн - членів єврозони спад у торгівлі з Росією потенційно небезпечний. Так, уряд Німеччини попередило 10 липня, що темпи зростання країни сповільнилися в II кварталі через конфлікт України і Росії.