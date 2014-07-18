Сьогодні стануть відомі результати роботи місії МВФ в Україні

10:13, 18 липня 2014
Фінанси
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Сьогодні керівник місії МВФ і глава НБУ оголосять результати роботи місії в Україні.

REUTERS

18 липня керівник місії Міжнародного валютного фонду Ніколай Георгієв і голова НБУ Валерія Гонтарева оголосять результати роботи місії фонду, яка з 24 червня працює в Україні, повідомляє прес-служба НБУ.

«18 липня 2014 о 10:30 в приміщенні Національного банку України відбудеться спільна прес-конференція голови Національного банку України Валерії Гонтаревої і керівника місії Міжнародного валютного фонду Ніколая Георгієва про результати роботи місії Міжнародного валютного фонду в Україні», - говориться в повідомленні регулятора.

Нагадаємо, що нинішня місія Фонду є оцінною і її завдання – підготувати і представити доповідь про хід реформ в Україні на розгляд Ради директорів Фонду, засідання якої відбудеться наприкінці липня. Під час засідання буде вирішено питання про надання Україні другого траншу кредиту в обсягу близько 1,5 млрд дол., що виділяється в рамках виконання дворічної програми кредитування української економіки з боку МВФ.

Як повідомляв УНІАН, оцінна місія ключового кредитора України Міжнародного валютного фонду, яка прибула до нашої країни 24 червня з метою вивчення поточного стану економіки України, двічі продовжувала завершення терміну перебування в Україні. Програма МВФ була схвалена наприкінці квітня, загальний обсяг кредитування - 17 млрд дол. Перший транш кредиту в обсягу близько 3,2 млрд дол. було надано нашій країні в травні. 

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Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, виступаючи на засіданні уряду 9 липня, наголошував, що Україна виконала всі поточні вимоги, поставлені Фондом в частині проведення економічних перетворень, і тому переговори щодо надання другого траншу з високою вірогідністю будуть успішними. 

Крім того, опитані УНІАН експерти також відзначали, що Україна має високі шанси одержати другий транш кредиту МВФ.

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