Яценюк: треба готуватися до повного обмеження торгівлі з Росією

Українські виробники повинні бути готові до повного обмеження торгівлі з Росією у двосторонньому форматі, внаслідок чого вітчизняні виробники можуть отримати збитки від зменшення експорту в обсязі близько 5 млрд дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в п'ятницю заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

"Мій прогноз: потрібно готуватися до того, що у нас буде практично повне обмеження торгівлі з Росією в двосторонньому форматі", - сказав він.

Яценюк наголосив, що в ситуації, коли західні країни вводять санкції проти Росії і обмеження у двосторонній торгівлі, зазнаючи збитків для своїх країн, неправильно з української сторони "думати, що воно все і так пройде".

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"Я розумію, що Росія - це не єдиний ринок у світі, куди українська продукція повинна поставлятися. Уряд готовий зробити все, щоб ми за короткий термін диверсифікували ринок збуту", - зазначив прем'єр-міністр.

Яценюк також повідомив, що вже зараз багато українських компаній успішно виходять на інші ринки збуту, заробляють, не поставляючи продукцію до Росії.