Нацбанк очікує другий транш від МВФ у середині серпня

Глава НБУ Валерія Гонтарева повідомила, що другий транш від МВФ можливий протягом декількох тижнів, тобто, до середини серпня.

«Ви чули, що сказав Георгієв, кілька тижнів, це можливо, два-три ... Ми очікуємо, що це (одержання грошей - УНІАН) буде в середині серпня», - сказала Гонтарева.

Нагадаємо, що нинішня місія Фонду є оціночною і її завдання - підготувати та представити доповідь про перебіг реформ в Україні на розгляд Ради директорів Фонду, засідання якого відбудеться наприкінці липня. Під час засідання буде вирішено питання про надання Україні другого траншу кредиту в обсязі близько 1,4 млрд дол, що виділяється в рамках виконання дворічної програми кредитування української економіки з боку МВФ.

Як повідомляв УНІАН, оціночна місія ключового кредитора України Міжнародного валютного фонду, яка прибула в нашу країну 24 червня з метою вивчення поточного стану економіки України, двічі подовжувала закінчення терміну перебування в Україні.

Програма МВФ була схвалена в кінці квітня, загальний обсяг кредитування - 17 млрд дол. Перший транш кредиту в обсязі близько 3,2 млрд дол. було надано нашій країні в травні.

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, виступаючи на засіданні уряду 9 липня, підкреслював, що Україна виконала всі поточні вимоги, поставлені Фондом в частині проведення економічних перетворень, і тому переговори щодо надання другого траншу з високою ймовірністю будуть успішними. Крім того, опитані УНІАН експерти також зазначали, що Україна має високі шанси отримати другий транш кредиту МВФ.