Нацбанк очікує другий транш від МВФ у середині серпня
Другий транш від МВФ можливий протягом декількох тижнів
Глава НБУ Валерія Гонтарева повідомила, що другий транш від МВФ можливий протягом декількох тижнів, тобто, до середини серпня.
«Ви чули, що сказав Георгієв, кілька тижнів, це можливо, два-три ... Ми очікуємо, що це (одержання грошей - УНІАН) буде в середині серпня», - сказала Гонтарева.
Нагадаємо, що нинішня місія Фонду є оціночною і її завдання - підготувати та представити доповідь про перебіг реформ в Україні на розгляд Ради директорів Фонду, засідання якого відбудеться наприкінці липня. Під час засідання буде вирішено питання про надання Україні другого траншу кредиту в обсязі близько 1,4 млрд дол, що виділяється в рамках виконання дворічної програми кредитування української економіки з боку МВФ.
Як повідомляв УНІАН, оціночна місія ключового кредитора України Міжнародного валютного фонду, яка прибула в нашу країну 24 червня з метою вивчення поточного стану економіки України, двічі подовжувала закінчення терміну перебування в Україні.
Програма МВФ була схвалена в кінці квітня, загальний обсяг кредитування - 17 млрд дол. Перший транш кредиту в обсязі близько 3,2 млрд дол. було надано нашій країні в травні.
Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, виступаючи на засіданні уряду 9 липня, підкреслював, що Україна виконала всі поточні вимоги, поставлені Фондом в частині проведення економічних перетворень, і тому переговори щодо надання другого траншу з високою ймовірністю будуть успішними. Крім того, опитані УНІАН експерти також зазначали, що Україна має високі шанси отримати другий транш кредиту МВФ.