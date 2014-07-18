Рішення про виділення Україні другого траншу ухвалять протягом декількох тижнів

Рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердить підсумки роботи оціночної місії фонду і ухвалить рішення про виділення другого траншу кредиту на суму 1,4 млрд дол. протягом декількох тижнів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході прес-конференції заявив керівник місії Міжнародного валютного фонду Микола Георгієв.

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Представник фонду почав свою промову із співчуття близьким загиблих у вчорашній авіакатастрофі літака авіакомпанії «Малайзійські авіалінії» на російсько-українському кордоні і жалю з приводу ситуації, що склалася на сході України.

Георгієв повідомив, що місія фонду досягла взаєморозуміння з представниками українського уряду стосовно напрямків політики, необхідних для успішного завершення першого перегляду програми «стенд-бай», і український уряд узяв на себе низку зобов'язань.

«Домовленості, досягнуті з керівництвом країни, мають бути затверджені керівництвом МВФ і виконавчою радою директорів. Завершення перегляду програми передбачає виплату траншу на 1,4 млрд дол.», - сказав він і уточнив, що цей процес має бути завершено протягом кількох тижнів. «Це відбудеться значно раніше, ніж у вересні», - відповів він на уточнююче запитання.

Голова місії запевнив, що Україна в цілому виконує всі вимоги МВФ, необхідні для продовження співпраці. «Україна в цілому виконує вимоги МВФ. Усі структурні маяки, передбачені для першого перегляду програми, також були виконані, хоча деякі з них із запізненням», - додав Георгієв, підкреслюючи важливість цього досягнення, враховуючи обстановку на сході України.

Представник МВФ також висловив упевненість, що уряд України виконає умови програми співпраці з фондом. «МВФ переконаний, що програма буде виконана, і основні її цілі, такі як відновлення макроекономічної стабільності, відновлення економічного зростання і підвищення прозорості будуть досягнуті», - сказав він і відзначив, що протягом наступних місяців конфлікт на сході України згасатиме.

Георгієв також запевнив, що продовження кризи може значно ускладнити отримання Україною зовнішньої фінансової підтримки на адекватних умовах, і тому експерти МВФ продовжать консультаційну підтримку українського уряду. За його словами, про збільшення допомоги не йдеться, оскільки діюча програма фонду з Україною відповідає потребам нашої країни.

У свою чергу, голова Національного банку України Валерія Гонтарева запевнила, що Україна продовжить співпрацю з МВФ. «Національний банк, як і раніше, продовжить співпрацю з МВФ. Хочу запевнити, що НБУ і український уряд продовжать реалізовувати вимоги програми», - сказала вона і назвала основні завдання НБУ - дотримання політики гнучкого обмінного курсу і перехід до інфляційного таргетування.

Гонтарева підкреслила, що Національний банк має намір підтримувати міжнародні резерви на адекватному рівні. «НБУ продовжить поповнювати резерви і виходити на валютний ринок з цією метою», - сказав вона.

Голова НБУ повідомила, що другий транш від МВФ можливий протягом кількох тижнів, тобто до середини серпня. «Ви чули, що сказав Георгієв, кілька тижнів, це можливо, дві-три. Ми чекаємо, що це (отримання грошей - УНІАН) буде у середині серпня», - сказала Гонтарева.

Нагадаємо, що нинішня місія Фонду є оцінною і її завдання – підготувати і представити доповідь про хід реформ в Україні на розгляд Ради директорів Фонду, засідання якого відбудеться наприкінці липня. Під час засідання буде вирішено питання про надання Україні другого траншу кредиту обсягом близько 1,4 млрд дол., що виділяється у рамках виконання дворічної програми кредитування української економіки з боку МВФ.

Як повідомляв УНІАН, оцінна місія ключового кредитора України - Міжнародного валютного фонду, яка прибула до нашої країни 24 червня з метою вивчення поточного стану економіки України, двічі продовжувала закінчення терміну перебування в Україні. Програма МВФ була схвалена наприкінці квітня, загальний обсяг кредитування - 17 млрд дол. Перший транш кредиту обсягом близько 3,2 млрд дол. було надано нашій країні в травні.

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, виступаючи на засіданні уряду 9 липня, підкреслював, що Україна виконала усі поточні вимоги, висунуті Фондом в частині проведення економічних перетворень, і тому переговори щодо надання другого траншу з високою ймовірністю будуть успішними.

Крім того, опитані УНІАН експерти також відзначали, що Україна має високі шанси одержати другий транш кредиту МВФ.