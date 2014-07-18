МВФ погіршив прогноз падіння ВВП України

Міжнародний валютний фонд погіршив оцінку падіння реального ВВП України в 2014 році до 6,5% з 5% прогнозованих раніше.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході прес-конференції заявив керівник місії Міжнародного валютного фонду Микола Георгієв.

Як відзначив керівник місії МВФ, конфлікт на сході України чинить все більший тиск на економіку країни, у зв'язку з чим низку макроекономічних показників має бути переглянуто. «Економічні перспективи погіршились. Зокрема, в даний час очікується скорочення ВВП на 6,5% цього року, порівняно з 5%, що очікувалися при ухваленні програми», - сказав він.

Також Георгієв повідомив, що підвищення витрат на безпеку і низькі показники погашення заборгованості перед НАК «Нафтогаз України» сприяють зростанню бюджетного дефіциту вище запрограмованої траєкторії. Це в комплексі з відпливом капіталу підвищує тиск на міжнародні резерви України.

За оцінками фонду, наведеними у прес-релізі за підсумками прес-конференції, дефіцит держбюджету України становитиме 10,1% і 5,8% від ВВП у 2014 і 2015 роках, відповідно, тобто, фонд погіршив свої очікування порівняно з 8,5% і 6,1%, відповідно, прогнозованих раніше.

Також у документі повідомляється, що міжнародні резерви України будуть на 3,4 млрд дол. нижче, ніж заплановано на кінець 2015 року. Одночасно зовнішній борг щодо ВВП досягне пікового значення і опиниться на 7 п.п. вищим, ніж очікувалося на кінець 2015 року, при цьому постійно знижуючись до кінця програми.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит держбюджету на 2014 рік на даний момент становить 14,5 млрд грн, і уряд має намір провести секвестр бюджету, про що заявив перед засіданням уряди 17 липня прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

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В основі нового бюджету буде використано більш песимістичний прогноз, зокрема, падіння ВВП на 6-6,5% при інфляції близько 19%, про що вчора, 17 липня, повідомив міністр фінансів Олександр Шлапак після засідання уряду.

Діючий бюджет на 2014 рік передбачає зниження ВВП на 3% при інфляції 12-14%, дефіцит в обсягу 68,5 млрд грн і держборг не вищий за 664 млрд грн, або 43,6% ВВП.

Світовий банк прогнозує спад економіки України в 2014 році на 5%, і чекає, що в 2015 році економіка України може показати зростання на 2,5%.

Європейський банк реконструкції та розвитку прогнозує падіння ВВП України за підсумками 2014 року на 7% і чекає ознаки стагнації в економіці країни на 2015 рік, при цьому економіка вистоїть.

Нагадаємо, що рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердить підсумки роботи оцінної місії фонду, яка працювала в Києві з 24 червня, і ухвалить рішення про виділення Україні другого траншу кредиту на суму 1,4 млрд дол. впродовж кількох тижнів.