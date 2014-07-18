Яценюк розповів, що потрібно для ліквідації "податкових ям"

З метою ліквідації "податкових ям", які все ще існують в Україні, необхідно ввести спеціальні рахунки з податку на додану вартість (ПДВ), заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк на засіданні у п'ятницю.

"Друге питання – це "податкові ями", які існують в Україні. Не знаю, порадувати вас чи ні, однак у нас іншого варіанту, окрім введення спецрахунків з ПДВ, не існує. Тоді це буде і надходження, і відшкодування ПДВ. Інакше це не переможеш", - сказав Яценюк.

Також прем'єр-міністр відзначив, що проблеми з відшкодуванням ПДВ з'явилися через складну військову ситуацію на сході України.

"ПДВ не відшкодовується тільки тому, що в Україні війна. Ми просто не одержали з Донецька і Луганська 1 млрд грн. А туди відправили все", - сказав Яценюк.

У свою чергу, голова Державної фіскальної служби Ігор Білоус у коментарі журналістам пояснив, що відомство розробляє альтернативний метод адміністрування ПДВ.

"Він передбачає створення віртуального банку, зокрема, МФО на базі Національного банку України, і повноцінну щоденну клірингову систему. Питання у техніці: це будуть дві платіжки або це буде одна платіжка, окремо на ПДВ і окремо на основний рахунок. Світ живе іноді з двома платіжками, наприклад Німеччина, Швейцарія. А іноді є одна платіжка. Це технічні питання", - сказав Білоус.

За його словами, новий метод дозволить спростити систему адміністрування ПДВ.

"Далі вирішуватимемо, що і як, як розраховується, які документи ми в результаті всього цього взагалі зріжемо, наприклад, накладні або ще щось. Тоді у нас знімається взагалі питання камеральних перевірок, тому що все в автоматичному режимі перевірятиметься. Там багато таких речей, які спрощуватимуть", - відзначив Білоус.

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При цьому голова Фіскальної служби не зміг точно сказати, коли цей метод може бути затверджено і запроваджено, проте припустив, що на це буде потрібно близько місяця.

"Питання в тому, чи зможемо ми зробити це без внесення змін до закону, а тільки певними постановами Кабміну. Тому зробити це можна швидко... до місяця", - сказав Білоус.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова Державної фіскальної служби Ігор Білоус повідомив, що Фіскальна служба спільно з технічною місією Міжнародного валютного фонду розробила альтернативний метод адміністрування ПДВ, який перебуває на узгодженні у Міністерстві фінансів. При цьому раніше він не уточнював деталей нового методу, відзначивши, що даний проект ще не був представлено уряду.