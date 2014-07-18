Гривня зміцнилася до 11,70 грн/дол.

У п'ятницю, 18 липня, на 12:00 на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара підвищилися до 11,6200/11,7000 грн/дол. проти 11,6500/11,7500 грн/дол. на відкритті торгів.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», котирування гривні щодо євро на 12:00 підвищилися до 15,7233/15,8356 грн/євро проти 15,7530/15,8910 грн/євро на відкритті торгів.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3521/1,3523, під обід ціни підвищилися.

Щодо російського рубля котирування гривні на 12:00 встановилися на рівні 0,3314/0,3340 грн/рубль проти 0,3311/0,3339 грн/рубль на відкритті торгів. У Росії курс долар-рубль збільшився і на 12:00 встановився на рівні 35,0705 (+0,1390).

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Як повідомляв УНІАН, у четвер, 17 липня, на час закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 11,6600/11,7200 грн/дол., щодо євро – на рівні 15,7670/15,8521 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,3334/0,3350 грн/рубль.