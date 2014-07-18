Україна не може залучити іноземних інвесторів через російських бандитів - Яценюк

Українські підприємці не можуть розраховувати на прихід іноземних інвесторів на ринок країни через дії російських бандитів, тому до кінця року вітчизняні виробники повинні переорієнтуватися на внутрішній та на інші зовнішні ринки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на засіданні щодо диверсифікації ринків збуту у п'ятницю.

"Дуже складно залучити іноземних інвесторів, маючи російських бандитів на території України, які збивають літаки. Ми повинні жити в реальному світі, а світ став іншим", - сказав Яценюк.

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Він також зазначив, що до кінця року українські підприємці повинні переорієнтуватися на інші ринки.

"Зараз основне завдання – не вирости, а не впасти. Це завдання до кінця року. 2016 рік, за моїми відчуттями, - це рік зростання. Зараз завдання просто утриматися на плаву. І за цей момент переорієнтуватися на внутрішній і зовнішній ринки", - сказав Яценюк.