Дипломати пояснили, як нові санкціїї ЄС вдарять по кишені Росії

Введені 16 липня "обмежувальні заходи" (призупинення програм фінансування Європейського інвестиційного банку, Європейського банку реконструкції і розвитку та проектів двостороннього та регіонального співробітництва між ЄС та РФ) можуть ускладнити отримання позик від згаданих банків, а також реалізацію проектів ЄС у Росії на суму приблизно 2 млрд євро.

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Також ЄС зняло запроваджений 20 лютого цього року мораторій на видачу ліцензій на постачання в Україну зброї і товарів подвійного призначення, наголошують дипломати із "Майдану закордонних справ", передає ТСН.

Крім того, обмеження ЄС та санкції США спричинять зниження кредитних рейтингів Російської Федерації і як результат – підвищення ціни банківських запозичень та зниження цін на акції російських компаній.

Уже 17 липня головний індикатор фондового ринку Росії – індекс RTI - знизився на 4,35%. На 8,97% подешевшала компанія "Новатек" - друга за обсягами видобутку газу в РФ.

На 3,3% знизилася ціна акцій "Сбербанку". Акції компанії "Роснефть", що видобуває понад 4% нафти в світі та складає 8% ВВП Росії, знизилися в ціні на 4,43%.

Компанія активно запозичала та має потребу в зовнішніх фінансах, зокрема, у 2013-2014 роках отримала позику в розмірі 30 млрд доларів на купівлю "ТНК-ВР".

Нагадаємо, 16 липня лідери країн Європейського союзу прийняли рішення щодо застосування "обмежувальних заходів" по відношенню до Російської Федерації, пов'язані із "матеріальною або фінансовою підтримкою дій, що підривають або погрожують суверенітету, територіальній цілісності та незалежності України".

"Обмежувальні заходи" ЄС включають:

- затвердження до кінця липня списку компаній та осіб щодо яких застосовуватимуться санкції;

- розгляд питання включення до списку санкцій осіб та організацій, що надають матеріальну та фінансову підтримку російським посадовцям, причетним до анексії Криму та дестабілізації ситуації на Сході України;

- замороження будь-яких нових фінансових операцій Європейського інвестиційного банку з РФ, що може сягати 1 млрд євро (загальна сума проектів, погоджених у 2013 році);

- призупинення нових фінансових операцій Європейського банку реконструкції і розвитку з РФ, де вона була найбільшим позичальником із проектами на суму 1,8 млрд євро за останні три роки та лише у першому півріччі цього року – на 500 млн євро;

- перегляд та призупинення проектів двостороннього та регіонального співробітництва між ЄС та РФ, за винятком транскордонних проектів та ініціатив розвитку громадянського суспільства. Нині до 2020 року запланована реалізація проектів на суму 450 млн євро;

- розробку пропозицій щодо обмеження інвестицій у Крим та Севастополь;

- заклик міжнародним фінансовим інституціям утриматися від фінансування проектів, що явно або опосередковано визнають незаконну окупацію Криму.

Менш поміченим, але таким, що має важливе значення, стало рішення ЄС щодо зняття запровадженого 20 лютого цього року мораторію на видачу ліцензій на постачання в Україну зброї і товарів подвійного призначення.

Зазначимо, благодійний фонд "Майдан закордонних справ" пропонує українцям і світові професійний погляд на зовнішню політику України - адекватні, зрозумілі, ефективні, базовані на непорушності прав людини та раціональному інтересі громадян, бізнесу, суспільства та держави форми і напрямки міжнародної діяльності.

Створення благодійного фонду "Майдан закордонних справ" було зініційовано українськими дипломатами у січні 2014 року. Головою правління Фонду є Богдан Яременко, Надзвичайний та Повноважний Посланник 1-го класу, генеральний консул України в Стамбулі та за сумісництвом представник України при Організаціі Чорноморського Економічного Співробітництва (2010-2013 роки).

До складу Наглядової ради Фонду входять директор Таврійського інституту регіонального розвитку Андрій Клименко, журналіст-міжнародник, оглядач у тижневику "Дзеркало тижня" Тетяна Силіна, голова "Комітету виборців України" Олександр Черненко.