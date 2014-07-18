Міжбанк закрився доларом по 11,72 гривень

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,6500/11,7500, до 12:00 ціни трохи спустилися 11,6200/11,7000. До закриття торгів цінові рівні трохи відкотилися 11,6700/11,7200.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3311/0,3339, до 12:00 ціни встановилися на позначках 0,3314/0,3340. До закриття торгів ціни спустилися вниз 0,3312/0,3336. У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 35,0650 (+0.1335).

Читайте такожНацбанк скасував обов'язковий продаж валютних надходжень з-за кордону

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3513/1,3535. Ринок євро-гривня відкрився котируваннями - 15,7530/15,8910, до 12:00 ціни опустилися до позначок 15,7233/15.8356. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH підскочили вгору 15,7863/15,8580.