МВФ розповів про нові зобов'язання України перед фондом

Незважаючи на добре виконання ключових вимог програми Міжнародного валютного фонду, українська влада вирішили вжити низку компенсаційних заходів для обмеження негативного впливу конфлікту на сході країни в короткостроковій перспективі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив керівник місії Міжнародного валютного фонду Ніколай Георгієв.

За його словами, зокрема, український уряд вирішив провести коректування доходів і витрат держбюджету у розмірі 1% від ВВП у 2014 році й компенсувати зростання витрат на забезпечення безпеки за рахунок скорочення інших витрат. «Уряд зобов'язався в 2015 році проводити підвищення зарплат і пенсій не вище за рівень інфляції, продовжуючи скорочення в державному секторі, а також встановити жорсткий контроль ситуативних витрат», - сказав Георгієв.

У секторі енергетики, за словами керівника місії МВФ, уряд вживе додаткових заходів щодо покращення платіжної дисципліни, зокрема вдасться до примусового стягнення і арешту активів, якщо погашення боргів не передбачається. «Також готується реструктуризація «Нафтогазу» з метою підвищення прозорості його діяльності та зниження витрат», - сказав він.

У галузі грошово-кредитної політики, як відзначив Георгієв, коректування до програми МВФ дозволять істотніше скоротити обсяг міжнародних резервів України для попередження дестабілізуючих коливань обмінного курсу. «Але Національний банк України обмежуватиме зниження резервів за рахунок купівлі валюти на ринку, що було заявлене, дозволяючи гривні девальвувати, якщо це необхідно», - відзначив він і зазначив, що НБУ також продовжуватиме вдосконалення грошово-кредитної політики з акцентом на стабільність внутрішніх цін і перехід до інфляційного таргетування.

Глава місії фонду також відзначив, що операційна структура і фінансове становище українського Фонду гарантування вкладів посилюються для підтримки впевненості в його здатності виконувати свої зобов'язання.

Крім цього, Георгієв повідомив, що українська влада робить кроки щодо покращення державного управління і ділового клімату. «Уряд планує запровадити широкий спектр заходів із боротьби з корупцією, зокрема створення незалежного антикорупційного агентства з широкими слідчими повноваженнями і ухваленням законодавчих поправок щодо підтримки зусиль в боротьбі з корупцією», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердить підсумки роботи оцінної місії фонду, яка працювала в Києві з 24 червня, і ухвалить рішення про виділення Україні другого траншу кредиту на суму 1,4 млрд дол. упродовж кількох тижнів.

Як заявив керівник місії фонду Георгієв, Україна в цілому виконує всі вимоги МВФ, необхідні для продовження співпраці з фондом, і місія МВФ досягла взаєморозуміння з українською владою з питань першого перегляду програми «стенд-бай».

За словами голови НБУ Валерії Гонтаревої, одержання другого траншу від МВФ очікується впродовж кількох тижнів або до середини серпня.