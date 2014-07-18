ЄС у суботу назве нові критерії, якими будуть розширені санкції проти Росії

У суботу, 19 липня, Європейський Союз оприлюднить нові критерії, якими буде розширено другу фазу санкцій, що будуть застосовані до юридичних осіб РФ через ситуацію в Україні.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це сказав високопоставлений європейський дипломат.

«Я сподіваюся, що ми ухвалимо це рішення сьогодні через письмову процедуру, і воно може бути опубліковане завтра», - сказав він.

Дипломат нагадав, що Європейська Рада просила розширити легальне підгрунтя для запровадження санкцій, щоб застосувати їх до юридичних осіб, які матеріально чи фінансово підтримали дії, що підривають чи загрожують територіальній цілісності України.

«Далі ми будемо продовжувати з іменами юридичних осіб та окремих персон на розширеній легальній основі. Для постійних представників країн ЄС потрібно декілька днів, щоб це погодити, бо з цим треба поводитися дуже обережно», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, РФ у березні, порушуючи всі міжнародні договори, анексувала український Крим і продовжує дестабілізувати ситуацію на сході України, направляючи туди озброєних терористів. Влада РФ надає військову, матеріально-технічну, фінансову підтримку терористичним організаціям «Донецька народна республіка» і «Луганська народна республіка».

Після анексії Криму ЄС, США, Канада, Японія та інші країни запровадили персональні санкції стосовно осіб у Росії, причетних до цих незаконних дій. Проте РФ не припиняє дестабілізувати ситуацію в Україні.

16 липня Європейська Рада оголосила про розширення другої фази санкцій проти Росії. Також Європейська Рада доручила Єврокомісії до кінця липня підготувати розширення "чорного списку" для Росії і України.

Того ж дня президент США Барак Обама затвердив нові санкції проти Росії через ситуацію в Україні, зокрема обмеження введені щодо російських компаній, які працюють у сфері оборонно-промислового та енергетичного комплексів.