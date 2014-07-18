Українські банки в червні заробили 11,6 млрд гривень

Банківська система України за підсумками першого півріччя 2014 року одержала 1,250 млрд грн прибутку, що на 5,8% перевищує показник прибутку за аналогічний період минулого року, повідомляється на сайті Національного банку України.

За даними НБУ, у червні банки одержали 11,6 млрд грн прибутку.

Доходи банків за перше півріччя 2014 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зросли на 31,7% - до 103,4 млрд грн, витрати - на 32,1%, до 102,1 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, банківська система України за підсумками січня-травня 2014 року отримала 10,373 млрд грн збитків, тоді як за аналогічний період минулого року прибуток банківської системи становив 1,061 млрд грн.

Прибуток банківської системи України у 2013 році становив 1,4 млрд грн, що в 3,5 разу нижче за показник прибутку за підсумками 2012 року.