Українські банки в червні заробили 11,6 млрд гривень
Прибуток банків України за перше півріччя склав 1,250 млрд грн
Банківська система України за підсумками першого півріччя 2014 року одержала 1,250 млрд грн прибутку, що на 5,8% перевищує показник прибутку за аналогічний період минулого року, повідомляється на сайті Національного банку України.
За даними НБУ, у червні банки одержали 11,6 млрд грн прибутку.
Доходи банків за перше півріччя 2014 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зросли на 31,7% - до 103,4 млрд грн, витрати - на 32,1%, до 102,1 млрд грн.
Як повідомляв УНІАН, банківська система України за підсумками січня-травня 2014 року отримала 10,373 млрд грн збитків, тоді як за аналогічний період минулого року прибуток банківської системи становив 1,061 млрд грн.
Прибуток банківської системи України у 2013 році становив 1,4 млрд грн, що в 3,5 разу нижче за показник прибутку за підсумками 2012 року.