Росія збирається просити захисту від санкцій у СОТ

Росія буде змушена винести на генраду СОТ питання про неприпустимість санкцій, повідомив РІА Новини міністр економічного розвитку РФ Олексій Улюкаєв за підсумками зустрічі з генеральним директором СОТ Роберто Азеведо на полях "ділової двадцятки" в австралійському Сіднеї.

Влада США в ніч на четвер ввела нові санкції проти російських компаній і банків, включаючи ВЕБ, Газпромбанк, "Роснефть" НОВАТЕК. Ними, зокрема, буде закритий доступ на фінансові ринки США, а американським компаніям і приватним особам буде заборонено видавати компаніям кредити терміном більш ніж на 90 днів.

"На зустрічі з паном Азеведо я піднімав тему санкцій. Сказав, що ми розглядаємо як неприйнятні і неконструктивні ці дії, і, мабуть, будемо змушені - це не наш вибір, ми змушені ставити відповідні питання на генеральній раді СОТ", - сказав Улюкаєв.

При цьому міністр повідомив, що піднімати тему санкцій в рамках зустрічей міністрів торгівлі "великої двадцятки" він не планує.

Раніше прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв заявив, що санкції США - це "приклад недобросовісної конкуренції", з яким потрібно розбиратися в рамках СОТ та інших міжнародних процедур.

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Як повідомляв УНІАН, РФ в березні, в порушення всіх міжнародних договорів, анексувала український Крим і продовжує дестабілізувати ситуацію на сході України, направляючи туди озброєних терористів. Влада РФ надає військову, матеріально-технічну, фінансову підтримку терористичним організаціям «Донецька народна республіка» і «Луганська народна республіка».

Після анексії Криму ЄС, США, Канада, Японія та інші країни ввели персональні санкції щодо осіб у Росії, причетних до цих незаконних дій. Однак РФ не припиняє дестабілізувати ситуацію в Україні.

16 липня Європейська рада оголосила про розширення другої фази санкцій проти Росії. Також Європейська рада доручила Єврокомісії до кінця липня підготувати розширення "чорного списку" для Росії і України.

У той же день президент США Барак Обама затвердив нові санкції проти Росії у зв'язку з ситуацією в Україні, зокрема обмеження введені щодо російських компаній, які працюють у сфері оборонно-промислового і енергетичного комплексів.