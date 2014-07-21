Morgan Stanley: економіка Росії не уникне рецесії

Ризики найгіршого сценарію матеріалізуються: прогноз спаду економіки на 1,5% у 2014 році тепер виглядає більш імовірним, ніж базовий прогноз зростання на 0,8%, пишуть "Ведомости" з посиланням на огляд Morgan Stanley.

Обмеження щодо системно значимих банків і великих компаній вплинуть на всіх інших. Жорсткість доступу на зовнішній фінансовий ринок призведе до ослаблення рубля та зростання внутрішніх ставок. І хоча ЦБ, вважають аналітики, впорається зі зростанням попиту на ліквідність як ціною скорочення своїх резервів, так і шляхом використання неринкових механізмів рефінансування, подорожчання вартості запозичень негативно позначиться на інвестиціях. А ослаблення рубля - на споживчому попиті.

Але сильнішим фактором виявиться зростання невизначеності, через яку інвестори захочуть відкласти свої плани, а споживачі - більше зберігати, вважають у Morgan Stanley. У результаті економіка, яка у II кварталі швидше стагнувала, ніж скорочувалася, не зможе уникнути скорочення у другому півріччі, хоча завдяки високій ціні нафти та жорсткому ринку праці, де безробіття продовжує залишатися на історичних мінімумах, спад не буде великим.

Інвестори, як з'ясували в Morgan Stanley, у цілому досить конструктивно ставилися до Росії принаймні з початку травня, коли президент Володимир Путін підтримав президентські вибори в Україні та план ОБСЄ з деескалації конфлікту. Це ставлення виразилося у зростанні ринку акцій на 15% і зміцненні рубля на 7% з березневих мінімумів: багато хто вважав, що конфлікт як мінімум не буде загострюватися.

Внутрішні капітальні інвестиції на початковому етапі конфлікту в I кварталі впали на 5%, у міру зниження напруженості протягом квітня - травня скоротили падіння до 2,6%, зазначають Іван Чакаров і Тіна Фордхем з Citi: «Ми очікуємо, що в найближчі місяці інвестиції відновлять різке зниження». Через поліпшення ситуації у II кварталі Мінекономрозвитку передбачало підвищити прогноз зростання в 0,5% за підсумками 2014 року, тепер на це мало шансів, вважають у Citi. За оцінками Мінфіну, посилення невизначеності може коштувати економіці скорочення темпів до 0,2-0,3%. За оцінками Barclays, навіть прогноз зростання на 0,1% тепер виглядає оптимістичним.

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Невизначеність «правил гри» щодо бізнесу, швидше за все, продовжиться як через ризик подальших санкцій з боку США та ЄС, так і ризик відповідних кроків з боку російської влади. Обидва фактори негативні для інвестицій не тільки з точки зору потоків, але й у плані передачі технологій у разі згортання транскордонного співробітництва, зазначають Ганна Задорнова та Дмитро Виноградов із UBS.

У разі подальших санкцій та підвищення ізоляції в російській економічній політиці можливі фундаментальні зрушення, вважають Нелл і Слюсарчук: перехід від гнучкого курсоутворення та інфляційного таргетування до політики фіксованого обмінного курсу; від бюджетного правила з обмеженням дефіциту в 1% ВВП - до пом'якшення бюджетної політики для підтримки економічного зростання; від проринкової орієнтації - до «государственничества»; від стратегії інтеграції з глобальними ринками та інституціями - до скорочення залежності від зовнішніх ринків.