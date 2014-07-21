Долар на міжбанку піднявся до 11,76 грн
10:40, 21 липня 2014Фінанси
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Американська валюта на відкритті міжбанку посилила свої позиції щодо гривні.
Долар на міжбанку подорожчав / Фото УНІАН
Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,6400/11,7600, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.
Котирування по євро-гривні пішли вгору до 15,7475/15,9125.
Ціни на російську валюту піднялися до 0,3320/0,3355.
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Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 18 липня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США закрилися котируваннями 11,6700/11,7200.
Цінові показники по євро/гривні склали 15,7863/15,8580.
Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3312/0,3336.
Нацбанк у п'ятницю на ринок не виходив.
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