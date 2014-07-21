Долар на міжбанку піднявся до 11,76 грн

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,6400/11,7600, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Котирування по євро-гривні пішли вгору до 15,7475/15,9125.

Ціни на російську валюту піднялися до 0,3320/0,3355.

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Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 18 липня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США закрилися котируваннями 11,6700/11,7200.

Цінові показники по євро/гривні склали 15,7863/15,8580.

Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3312/0,3336.

Нацбанк у п'ятницю на ринок не виходив.