Нацбанк прив'язав облікову ставку до можливого рівня інфляції

Національний банк України при визначенні доцільного розміру облікової ставки орієнтується на можливий рівень інфляції наступного року, повідомляється на сайті регулятора з посиланням на слова голови НБУ Валерії Гонтаревої.

«Національний банк планує впроваджувати режим інфляційного таргетування, і це наші перші кроки. Ми повинні дивитися вперед. Ми не повинні прирівнювати облікову ставку до рівня інфляції минулого року, а потрібно думати постійно про майбутнє, коли встановлюємо облікову ставку. Нарешті, облікова ставка в країні починає щось означати», - наводяться в повідомленні слова Гонтаревої. Вона також зазначила, що в Україні облікова ставка й ставка рефінансування не мали прикладного значення і не відповідали реальній ситуації на ринку.

Голова НБУ також підкреслила, що доступність рефінансування для банків зі збільшенням рівня облікової ставки не змінилася. Зокрема, 16 липня Нацбанк провів процентний тендер на 90 днів без обмеження суми, за яким видав банкам кредити рефінансування на суму понад 5,2 млрд грн під 14,25% річних. «Усього рефінансування на таких умовах отримав 21 банк. Кожен, хто мав державні цінні папери, міг взяти участь у тендері й у повному обсязі купити стільки ресурсів, скільки йому потрібно. Саме ця умова є суттєвим кроком до розвитку ринку капіталу в Україні», - сказала вона.

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За словами голови НБУ, першим кроком до розвитку ринку капіталу стане повністю й абсолютно ліквідний ринок державних цінних паперів. «Ринок ОВДП є нашим пріоритетом із розвитку ринку капіталу. Після побудови повністю ліквідного ринку державних цінних паперів ми розвиватимемо інші сегменти фондового ринку», - сказала Гонтарева.

Як повідомляв УНІАН, правління НБУ ухвалило рішення з 17 липня підвищити облікову ставку на 3 п.п. – до 12,5%.

Останній раз регулятор переглядав рівень облікової ставки в квітні цього року, підвищивши її рівень із 15 квітня на 3 п.п. – до 9,5%.

У 2013 році Нацбанк заявляв про наміри поступово знижувати облікову ставку й протягом року проводив таке зниження двічі: до 6,5% із 13 серпня і до 7% із 10 червня, внаслідок чого також знижувалися ставки за кредитами рефінансування НБУ.

Згідно із законом про Національний банк, облікова ставка є одним із монетарних інструментів, за допомогою якого НБУ встановлює для банків та інших суб'єктів грошово-кредитного ринку орієнтир вартості залучених і розміщених грошових коштів. Облікова ставка є базовою щодо інших процентних ставок НБУ й використовується одночасно як засіб реалізації грошово-кредитної політики та орієнтир вартості грошей. Із травня минулого року вартість основних операцій із рефінансування, зокрема, щотижневі тендери на строк до 14 днів, визначається на основі облікової ставки.