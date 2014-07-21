Росія шукає способи ввести мита на українську продукцію - ЗМІ

Росія розглядає можливість введення захисних заходів у торгових відносинах з Україною на підставі Віденської конвенції про право міжнародних договорів, повідомило РИА Новости джерело в уряді.

Україна підписала економічну частину угоди про асоціацію з ЄС 27 червня, зона вільної торгівлі з ЄС передбачає обнуління імпортних мит. Влада РФ неодноразово заявляла, що у разі входження України у зону вільної торгівлі з ЄС Росії доведеться захищати свій внутрішній ринок від безмитного потоку через Україну європейських товарів.

Влада РФ розраховує скасувати безбар’єрні відносини з Україною, ґрунтуючись на статті 62 конвенції, яка передбачає припинення договору або призупинення його дії у зв'язку з докорінною зміною обставин. Фактично це призведе до відновлення режиму найбільшого сприяння, який у Росії існує з тими країнами, з якими не укладено угоди про вільну торгівлю. Режим найбільшого сприяння передбачає встановлення середньозваженого тарифу на поставки товарів (для країн Митного союзу зараз - близько 7,8%).

"Стосовно України, що історично є основним торговим партнером Росії, що перебуває у стадії глибокої інтеграції у багатьох галузях економіки, докорінним чином змінюються обставини, що існували при укладенні договору про ЗВТ СНД і які не передбачалися раніше", - говорить співбесідник.

Так, наприклад, безпрецедентним є створення Групи підтримки України під головуванням Єврокомісії, вважає він. Мандат цієї групи дозволяє мобілізувати експертизу значної кількості співробітників Єврокомісії для планування та імплементації в найближчому майбутньому реформ в Україні, що дозволяють їй в максимально короткі терміни почати виконувати угоду про асоціацію з ЄС, пояснив співбесідник.

Також розглядається можливість припинення умов договору про ЗВТ СНД для України через його порушення (стаття 60 конвенції) - зокрема, у зв'язку з переходом України на техрегулювання ЄС.

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Агентство нагадує, що раніше Росія запропонувала Білорусі і Казахстану ухвалили спільну резолюцію про новий режим для українських товарів. РФ планувала використати додаток 6 до Договору про зону вільної торгівлі СНД. Він дозволяє скасувати преференції, якщо імпорт з країни — члена ЗВТ зростає так сильно, що завдає збитків їх економіці або якщо є така загроза. Проте Росія не знайшла підтримки у своїх партнерів по Митному союзу і, відповідно до правил організації, отримала право діяти в односторонньому порядку.

Цього тижня Мінекономрозвитку РФ підготувало проект постанови уряду, яка передбачає скасування нульових ставок мита на ввезення низки товарів з Молдови, яка також підписала Угоду про асоціацію з ЄС.