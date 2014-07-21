Підвищення тютюнового акцизу не є панацеєю для бюджету - експерт

Про це повідомляє Reuters.

Визнаний журналом Times одним із «найвидатніших людей століття», близький друг та радник британського прем’єра Маргарет Тетчер, автор загальновідомої теорії, що підтверджує залежність державних доходів від середнього рівня податкових ставок у країні, запропонував свій погляд на систему оподаткування тютюнових виробів у світі.

У часи світової фінансової кризи акцизні податки на тютюнові вироби починають відігравати дедалі важливішу роль у наповненні державного бюджету. Але постійні підвищення тютюнових акцизів не завжди є панацеєю від бюджетного дефіциту – вважає американський науковець.

«Коли ставки тютюнового акцизу сягають т.з «неприпустимої межі», податкові надходження значно скорочуються. У пошуках альтернатив споживачі переходять на дешеві сигарети, тобто з меншим податковим навантаженням, і навіть починають купувати нелегальний товар. Отже, держава зазнає подвійної шкоди – втрачає бюджетні надходження, й можливість зменшити вплив на здоров’я населення від шкідливої звички».

Нова робота Артура Лаффера містить низку практичних рекомендацій країнам щодо оптимізації структури тютюнового акцизу, а також багато конкретних прикладів й їх аналіз. Зокрема, відомий вчений пропонує урядам світових держав будувати свою акцизну політику, враховуючи деякі базові принципи. А саме, мати чітке визначення й класифікацію тютюнових виробів в Податковому кодексі; формувати таку акцизну структуру, яка б гарантувала прогнозовані й стабільні бюджетні надходження; мінімізувати адміністративний тиск на платників податків, впроваджуючи ефективні й дієві інструменти контролю за сплатою акцизного податку з тютюнових виробів учасниками ринку.

Найважливіше - «не варто підганяти все під одну міру», вважає Лаффер, наполягаючи на тому, що кожна країна має самостійно встановлювати ставки тютюнового податку. Адже «оподаткування тютюну – це досить складний й комплексний процес, що вимагає врахування політичних, економічний й демографічних особливостей окремої держави».

Питання тютюнового акцизу є досить актуальним й для України, адже він становить майже 70% від усіх акцизних надходжень до державному бюджету. Сьогодні воно стає ще більш актуальним, оскільки підписання угоди про Асоціацію з ЄС безумовно означатиме підвищення акцизних ставок й гармонізацію їх зі ставками Європейського Союзу. Основне завдання полягає в тому, щоб зберегти бюджетні надходження, не перетинаючи «неприпустимої межі».