Уряд пропонує збільшити стелю держборгу на 22,6%

Кабінет міністрів України пропонує внести зміни до державного бюджету України на 2014 рік і збільшити граничний обсяг державного боргу до 814,280 млрд грн, що на 22,63%, або на 150,271 млрд грн більше від чинного показника.

Про це йдеться у законопроекті про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» (щодо коректування показників), зареєстрованому на сайті парламенту 21 липня (№4308).

«Визначити на 31 грудня 2014 року граничний обсяг державного боргу в сумі 814 279 884 600 гривень», - йдеться у законопроекті.

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Згідно із пояснювальною запискою до проекту, збільшення стелі держборгу обумовлено девальвацією національної валюти, вплив якої оцінюється в 79,7 млрд грн, і збільшенням обсягу держзапозичень за допомогою випуску ОВДП для докапіталізації НАК «Нафтогаз України» на 70,6 млрд грн.

Крім того, обсяг держборгу збільшується у зв'язку з передбачуваним зростанням витрат резервного фонду на 16,9 млрд грн для зміцнення обороноздатності країни та забезпечення відновлення зруйнованої інфраструктури в Донецькій та Луганській областях.

Крім цього, девальвація гривні зумовила додаткові витрати на обслуговування держборгу й виконання боргових зобов'язань за кредитами обсягом 1 млрд грн.

Також, у зв'язку зі значною девальвацією нацвалюти додатково передбачено близько 219 млн грн для забезпечення функціонування зарубіжних дипломатичних установ України й забезпечення витрат невідкладного характеру апаратів військових аташе за кордоном.

Як повідомляв УНІАН, загальна сума державного й гарантованого державою боргу України за квітень 2014 року знизилася на 676 млн дол., або на 1,03% - до 65,217 млрд дол., тоді як у гривневому – зросла на 3,01%, або на 21,74 млрд грн, до 743,577 млрд грн.

Ключовий кредитор України Міжнародний валютний фонд схвалив дворічну програму кредитування економіки України обсягом 17 млрд дол. наприкінці квітня. Україна отримала перший транш обсягом понад 3 млрд долл на початку травня.

Відновлення співпраці з МВФ «розморозило» низку програм для України з міжнародними фінансовими організаціями, і за оцінками експертів, загальний обсяг кредитів від міжнародних кредиторів і донорів у 2014 році становитиме близько 13 млрд дол.

Діючий держбюджет України на 2014 рік встановлює граничний рівень держборгу за підсумками року в 664 млрд грн або 43,6% ВВП.

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's Ratings Services прогнозує зростання дефіциту державного бюджету України в 2014 році до 11% ВВП, тоді як державний борг України досягне 60,1% ВВП.