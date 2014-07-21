ВВП України за півроку впав на 3%

Спад ВВП України в першому півріччі 2014 року порівняно з відповідним періодом 2013 року становив 3%.

Про це йдеться в пояснювальній записці до законопроекту Кабінету міністрів про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» (щодо корегування показників), зареєстрованому на сайті парламенту 21 липня (№4308).

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«За даними Держстату, посилилося падіння реального валового внутрішнього продукту. Якщо реальний ВВП у січні-травні порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 97,7%, то в січні-червні 2014 року - 97,0%. Істотне падіння відбулося в червні - 94,1% (травень - 95,1%)», - йдеться пояснювальній записці Кабміну.

При цьому Держстат поки не опублікував офіційних даних щодо ВВП за перше півріччя.

Як повідомляв УНІАН, діючий бюджет на 2014 рік передбачає зниження ВВП на 3% при інфляції 12-14%, дефіцит обсягом 68,5 млрд грн і держборг не вище 664 млрд грн, або 43,6% ВВП.

Уряд очікує в 2014 році падіння ВВП на 6-6,5%.

Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння ВВП України в 2014 році на рівні 6,5%.

Світовий банк прогнозує спад економіки України в 2014 році на 5% і очікує, що в 2015 році економіка України може показати зростання на 2,5%.

Європейський банк реконструкції та розвитку прогнозує падіння ВВП України за підсумками 2014 року на 7% і очікує ознаки стагнації в економіці країни в 2015 році, при цьому економіка вистоїть.