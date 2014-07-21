АТО на Донбасі обходиться бюджету в 1,5 млрд гривень щомісяця - Шлапак

Міністр фінансів Олександр Шлапак запропонував Верховній Раді включити до порядку денного на цьому пленарному тижні низку законопроектів, що мають на меті збалансувати дохідну та видаткову частину держбюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на Погоджувальній раді парламенту.

Зокрема, Шлапак попросив парламент включити до розгляду законопроекти №4116а, 4117а. Вони стосуються постачання газу в Україну, а саме: системи управління ГТС і особливого періоду в паливно-енергетичному комплексі.

Також Шлапак закликав депутатів підтримати включення до порядку денного законопроектів №4930, №4160, №2403.

Шлапак також наголосив на тому, що не потрібно ставити на розгляд парламенту питання, які не мають під собою ресурсної бази.

Також він закликав законодавців включити до порядку денного два законопроекти, що стосуються внесення змін до держбюджету. Шлапак пояснив, що зміни до бюджету необхідно вносити, оскільки на сьогодні є суттєвими видатки на проведення АТО.

Він зазначив, що проведення АТО обходиться бюджету в 1,5 млрд грн щомісяця. А до кінця року ця сума складе 9,1 млрд грн.

Крім того, міністр зазначив, що зміни до бюджету необхідно вносити ще й тому, що падіння ВВП в поточному році виявилося більшим, ніж передбачено діючим законом про держбюджет. Зокрема, на 1 липня воно склало -5%, а до кінця року прогнозується -6,5%. Це тягне за собою невиконання дохідної частини бюджету на 13 млрд грн на кінець року, сказав Шлапак.

Також Шлапак додав, що у зв'язку з тим, що курс гривні виявився також вищим, ніж запланований у діючому бюджеті, то це призводить до зростання видатків на обслуговування державного боргу.

Він підкреслив, що всі ці фактори призвели до бюджетного зриву в розмірі додаткових видатків в 31 млрд грн.

Він зазначив, що цю суму необхідно компенсувати двома шляхами — скороченням видатків та збільшенням надходжень до держбюджету.

Що стосується скорочення видатків, то Шлапак запропонував депутатам скоротити видатки на утримання державного апарату.

“Ми на 90% скорочуємо двомісячні видатки на органи державної влади, тобто фактично два місяці органи державної влади працюватимуть без фінансування, пропонуємо скоротити на 80% і видатки на контролюючі органи, залишивши лише тих працівників, які займаються дозвільними операціями”, - сказав він.

Також уряд пропонує припинити будь-які перевірки бізнесу до кінця року.

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Серед інших пропозицій по скороченню видатків держбюджету - на 1 млрд грн скоротити видатки на вугільну галузь, зменшити дотації місцевим бюджетам та скоротити низку державних програм.

За словами міністра, ці та ряд інших заходів дозволять зекономити 10 млрд грн.

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Що стосується ще 21 млрд грн, то уряд пропонує певні компенсатори, зокрема, збільшити екологічний податок, частину коштів від ЄС спрямувати до держбюджету, суттєво збільшити плату за використання надр.Він уточнив, що мова йде про видобуток нафти та газу.