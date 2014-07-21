Кабмін виділив майже 600 млн гривень для закупівлі озброєння та військової техніки
Уряд доручив Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету
Кабінет міністрів України виділив 598,948 млн грн для закупівлі озброєння та військової техніки.
Відповідне розпорядження від 17 липня № 652-р опубліковане на Урядовому порталі.
"Виділити 598 947,9 тис. гривень для закупівлі озброєння та військової техніки, у тому числі: Міністерству оборони - 200 000 тис. гривень; Міністерству внутрішніх справ - 242 534, тис. гривень; Адміністрації Державної прикордонної служби - 156413,9 тис. гривень", - йдеться у розпорядженні.
Уряд також доручив Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.
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Міністерству оборони, Міністерству внутрішніх справ та Адміністрації Державної прикордонної служби необхідно затвердити у триденний строк за погодженням з Міністерством економічного розвитку і торгівлі та Міністерством фінансів перелік витрат, пов’язаних із закупівлею озброєння та військової техніки; подати до 28 грудня Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству фінансів та Державній казначейській службі звіт про використання коштів, виділених згідно з цим розпорядженням.