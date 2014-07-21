Кабмін виділив майже 600 млн гривень для закупівлі озброєння та військової техніки

Кабінет міністрів України виділив 598,948 млн грн для закупівлі озброєння та військової техніки.

Відповідне розпорядження від 17 липня № 652-р опубліковане на Урядовому порталі.

"Виділити 598 947,9 тис. гривень для закупівлі озброєння та військової техніки, у тому числі: Міністерству оборони - 200 000 тис. гривень; Міністерству внутрішніх справ - 242 534, тис. гривень; Адміністрації Державної прикордонної служби - 156413,9 тис. гривень", - йдеться у розпорядженні.

Уряд також доручив Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.

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Міністерству оборони, Міністерству внутрішніх справ та Адміністрації Державної прикордонної служби необхідно затвердити у триденний строк за погодженням з Міністерством економічного розвитку і торгівлі та Міністерством фінансів перелік витрат, пов’язаних із закупівлею озброєння та військової техніки; подати до 28 грудня Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству фінансів та Державній казначейській службі звіт про використання коштів, виділених згідно з цим розпорядженням.