У Яценюка пропонують збільшити військові витрати на 16,9 млрд гривень

Кабінет міністрів України пропонує внести зміни до державного бюджету України на 2014 рік і збільшити витрати резервного фонду на 16,9 млрд грн для зміцнення обороноздатності країни і забезпечення відновлення зруйнованої інфраструктури у Донецькій і Луганській областях.

Про це йдеться у законопроекті про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» (щодо коригування показників), зареєстрованому у парламенті 21 липня (№4308).

«Враховуючи складну поточну ситуацію у східних областях країни, у проекті Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» передбачається збільшити витрати резервного фонду на 16,9 млрд гривень для зміцнення обороноздатності нашої держави і забезпечення відновлення зруйнованої інфраструктури у Донецькій і Луганській областях», - зазначається у пояснювальній записці до законопроекту.

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Як повідомляв УНІАН, 5 липня українські силовики звільнили від терористів Слов'янськ і Краматорськ, які були захоплені проросійськими бойовиками у середині квітня. Водночас частина бойовиків зі звільнених міст прорвалася до Донецька і Луганська, і операція зі звільнення міст на сході України триває.

На початку липня уряд України оприлюднив свої оцінки попереднього обсягу відновлювальних робіт у Донецькій і Луганській областях, які досягають 8 млрд грн.

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Одночасно зростають потреби у фінансуванні української армії. Мінфін наприкінці травня повідомив, що на підставі одержаних запитів, потреби армії оцінюються у 12 млрд грн. Станом на 11 липня Мінфін перерахував на потреби армії з резервного фонду держбюджету 7,616 млрд грн.

Також уряд випустив казначейські зобов'язання «Військові» на 1,1 млрд грн, зокрема на 100 млн для фізичних осіб, розміщення яких триває.

Посильну допомогу українській армії надають підприємства, об'єднання громадян і добродійні організації, збираючи кошти і купуючи необхідне оснащення і продукти харчування для військовослужбовців сил АТО на сході України.