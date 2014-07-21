Уряд хоче надавати держгарантії приватним підприємствам

Кабінет міністрів України пропонує внести зміни до державного бюджету України на 2014 рік і передбачити надання держгарантій для суб'єктів господарювання - резидентів України, тоді як діючий бюджет дозволяє держгарантії лише стосовно підприємств держсектора економіки.

Про це йдеться в законопроекті про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» (щодо корегування показників), зареєстрованому в парламенті 21 липня (№4308).

«Встановити, що в 2014 році державні гарантії можуть надаватися обсягом до 25 млрд гривень… для забезпечення часткового виконання боргових зобов'язань суб'єктів господарювання - резидентів України за кредитами (позиками), що залучаються для фінансування інвестиційних проектів», - йдеться в порівняльній таблиці до законопроекту.

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Нагадаємо, що діючий держбюджет передбачає надання держгарантій у 2014 році для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов'язань підприємств державного сектора економіки.

Порядок і умови надання держгарантій встановлюватиме Кабінет міністрів України.

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Як повідомляв УНІАН, держбюджет України на 2014 рік встановлює граничний обсяг держгарантій в 25 млрд грн. Держгарантії надаються за рішенням уряду для сплати за кредитами підприємств держсектора, зокрема Державного агентства автомобільних доріг України, підприємств, утворених Аграрним фондом, а також під інвестпроект «Створення космічного ракетного комплексу «Циклон-4». Ці підприємства звільняються від зобов'язання надавати майнове або інше забезпечення виконання зобов'язань за наданими у 2014 році державними гарантіями.