Кабмін пропонує збільшити доходи й видатки бюджету на 5,9 млрд гривень

Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді збільшити обсяг дохідної частини державного бюджету на 2014 рік на 5,935 млрд грн - до 378,865 млрд грн, і витратної частини - на 5,869 млрд грн, до 442,631 млрд грн.

Про це йдеться у законопроекті про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» (щодо коректування показників), зареєстрованому в парламенті 21 липня (№4308).

При цьому рівень дефіциту держбюджету залишається незмінним.

Згідно із пояснювальною запискою до законопроекту, по дохідній частині уряд пропонує скоротити планові надходження з податку на прибуток підприємств на 2,8 млрд грн, з ПДВ з товарів, вироблених в Україні, – на 5,7 млрд грн, з ПДВ з імпортних товарів – на 4,5 млрд грн, збільшити надходження за рахунок доходів фізосіб на 3,3 млрд грн, зменшення бюджетного відшкодування з ПДВ – на 1,8 млрд грн, збільшення плати за користування надрами – на 9 млрд грн, а також за рахунок включення в дохідну частину допомоги від ЄС на суму 4 млрд грн і екологічного податку на суму 2 млрд грн.

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У витратній частині бюджету уряд пропонує скоротити на 90% двомісячні витрати на утримання органів державної влади, окрім органів, що забезпечують обороноздатність країни.

Як повідомляв УНІАН, до загального і спеціального фондів державного бюджету України за січень-червень 2014 року, за оперативними даними Державної казначейської служби, надійшло 175,8 млрд грн, що на 8,1%, або на 13,1 млрд грн більше від показника за аналогічний період минулого року.

Верховна Рада 27 березня ухвалила закон про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік", що передбачає скорочення дохідної частини бюджету на 2014 рік на 24,7 млрд грн і скорочення витрат на 23,8 млрд грн при дефіциті бюджету в обсязі 68,5 млрд грн.