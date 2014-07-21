Для бізнесу готують полегшений режим перевірок

Кабінет міністрів України пропонує внести зміни до державного бюджету України на 2014 рік і проводити перевірки підприємств контролюючими органами, окрім податкової служби, лише з дозволу уряду або за заявкою самого підприємства.

Про це йдеться в законопроекті про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» (щодо корегування показників), зареєстрованому в парламенті 21 липня (№4308).

«Встановити, що перевірки підприємств, установ і організацій контролюючими органами (окрім Державної фіскальної служби) здійснюються протягом серпня-грудня 2014 року лише з дозволу Кабінету міністрів України або за заявкою підприємства щодо його перевірки», - йдеться в законопроекті.

Крім цього, уряд до 1 жовтня надасть Верховній Раді України проекти законів про перегляд функцій і повноважень контролюючих і дозвільних органів із метою приведення їх до стандартів Європейського Союзу, а також внесе зміни до власних нормативних актів для усунення дублювання функцій, скорочення обсягу цих функцій та обсягу контрольно-наглядової роботи з відповідним скороченням чисельності контролюючих органів і персоналу.

Як повідомляв УНІАН, у квітні уряд вніс на розгляд парламенту пакет законопроектів зі спрощення дозвільних процедур і досягнення виробничих стандартів України стандартам ЄС.

Мінекономрозвитку називає спрощення регуляторних процедур одним зі своїх основних завдань, і має намір продовжити роботу в цьому напрямку, незважаючи на складну економічну ситуацію в країні й напруженість на сході України.

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Крім дерегуляції, скорочення чисельності контролюючих органів та їх персоналу сприятиме скороченню витрат держбюджету на їх утримання, що відповідає рекомендаціям Міжнародного валютного фонду й потребам українського уряду, що знаходить резерви для фінансування зростаючих потреб армії.