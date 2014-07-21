Уряд хоче розширити свої повноваження на випадок воєнного стану

Кабінет міністрів України пропонує в разі введення військового стану в 2014 році виключити вимогу з визначення витрат держбюджету виключно бюджетним законом й скасувати обов'язкове узгодження перерозподілу витрат і надання кредитів із держбюджету з бюджетним комітетом Верховної Ради.

Про це йдеться в законопроекті про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» (щодо корегування показників), зареєстрованому в парламенті 21 липня (№4308).

«Встановити, що в 2014 році в разі введення військового стану не застосовуються норми Бюджетного кодексу України… у частині визначення виключно законом про державний бюджет України витрат державного бюджету… у частині обов'язковості узгодження з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету рішення Кабінету міністрів України про перерозподіл витрат бюджету і надання кредитів із бюджету», - йдеться в документі.

Також пропонується у разі введення військового стану надати уряду право за узгодженням із верховним головнокомандуючим Збройними силами України приймати рішення зі скорочення витрат або кредитування з держбюджету України для направлення цих коштів до резервного фонду й використання на потреби української армії.

Крім цього, пропонується в умовах військового стану скасувати дію Закону України «По здійснення державних закупівель» на закупівлі для потреб ЗСУ та інших військових формувань, правоохоронних та інших державних органів для виконання завдань із опору збройній агресії, забезпечення недоторканності державного кордону та захисту держави.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня українські силовики звільнили від терористів Слов'янськ і Краматорськ, які були захоплені проросійськими бойовиками в середині квітня. Водночас, частина бойовиків зі звільнених міст прорвалися до Донецька й Луганська, і операція зі звільнення міст на сході України триває.

На початку липня уряд України оприлюднив свої оцінки попереднього обсягу відновлювальних робіт у Донецькій та Луганській областях, які досягають 8 млрд грн.

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Водночас зростають потреби у фінансуванні української армії. Мінфін наприкінці травня повідомив, що на підставі отриманих запитів, потреби армії оцінюються в 12 млрд грн. Станом на 11 липня Мінфін перерахував на потреби армії з резервного фонду держбюджету 7,616 млрд грн.

Також уряд випустив казначейські зобов'язання «Військові» на 1,1 млрд грн, зокрема на 100 млн для фізичних осіб, розміщення яких триває.

Посильну допомогу українській армії надають підприємства, об'єднання громадян і благодійні організації, збираючи кошти й купуючи необхідне оснащення та продукти харчування для військовослужбовців сил АТО на сході України.

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Нагадаємо, що Кабінет міністрів України пропонує внести зміни до державного бюджету України на 2014 рік і збільшити витрати резервного фонду на 16,9 млрд грн для зміцнення обороноздатності країни й забезпечення відновлення зруйнованої інфраструктури в Донецькій та Луганській областях.