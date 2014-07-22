В Україні найдорожчі акцизні марки в Європі - ЗМІ

Про це повідомляє газета «Дзеркало тижня».

Якщо в Україні за тисячу тютюнових марок споживачі підакцизної продукції платять «в перерахунку майже 12 дол. (це при нинішньому напруженому курсі), то в Казахстані - 1,76, Молдові - 3,72, Росії - 5,2 дол. Аналогічна ситуація в країнах Європи. В Італії платять 3,28 дол./тис. марок, у Польщі - 4,67, Туреччини - 4,13, Португалії - 3,9. Розвинені європейські країни взагалі не беруть плату за марки: Швейцарія, Ірландія, Іспанія, Франція, Австрія, Німеччина, Данія, Швеція» - повідомляє видання.

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Також за даними газети «Дзеркало тижня», значна частина доходу від акцизних марок надходить не на державне підприємство «Поліграфкомбінат «Україна», а приватним компаніям-постачальникам цього підприємства.

«Вивчаємо калькуляції вартості виготовлення акцизних марок на ДП "Поліграфкомбінат "Україна" (ПКУ). Марки для алкоголю приносять ОКР «аж» 1% прибутку, тютюнова філателія - менше 2,5%. Від великого сучасного підприємства з державною формою власності надходять крихти в держбюджет, але при цьому вітчизняна акцизна марка за своєю ціною попереду планети всієї. Погодьтеся, це насторожує», - пише «Дзеркало тижня».

«Треба розбиратися, чи не працює у цьому випадку примітивна схема завищення закупівельних цін, що позбавляє прибутку державу. А головне, висока ціна марки не відповідає її ефективності. Зростання нелегального ринку сигарет в 3,5 рази за останні чотири роки і 50% в тіні алкогольному сегменті - тому переконливе підтвердження. Але хто буде розбиратися і як, якщо донецькі младореформатори (в рамках підготовки до президентських виборів 2015 р.) в жовтні 2013 р. вивели ДП «Поліграфкомбінат «Україна» (підприємство друкує бюлетені на вибори) з підпорядкування Мінфіну і перепідпорядкували НБУ. Результат - повна закритість господарської діяльності. Фізичний доступ на підприємство заборонено навіть народним депутатам», - повідомляє видання.

Нагадаємо, що за результатами наради у Міністерстві фінансів за участю директора ДП «Поліграфкомбінат «Україна» М.Степанова від 12 травня 2014 р., було з'ясовано, що річні витрати на «акцизну філателію» можна знизити майже на 500 млрд. грн.

13 червня 2014 р. прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив Міністерству фінансів, Міндоходів і Національному банку підготувати проект зниження вартості акцизних марок. Станом на даний момент, доручення прем'єр-міністра не виконано.

Заступник міністра фінансів Денис Фудашкін в коментарі «Дзеркалу тижня» висловив надію, що урядове доручення буде виконано найближчим часом. «Сподіваюся, що скоро. Ми якраз зараз займаємося цим питанням», - заявив Д.Фудашкин.

У свою чергу, директор Департаменту контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Міністерства доходів і зборів (нині Міністерство знаходиться в стадії ліквідації) Віталій Герц заявив: «Існуюча ціна акцизних марок не влаштовує як бізнес, так і органи центральної влади. Тому проводяться певні заходи, щоб, з одного боку, зменшити вартість, а з іншого - щоб не постраждали захисні елементи марки. Вирішується питання і впровадження цифрового кодування підакцизних товарів. Розробляється відповідний проект змін до Податкового кодексу».