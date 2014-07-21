Долар на міжбанку впав до 11,69 грн

У понеділок, 21 липня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,6400/11,7600, на 12:00 ціни знизилися до 11,6300/11,7000. На закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 11,6300/11,6900, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 15,7475/15,9125, на 12:00 ціни пішли вниз до 15,7265/15,8250. На закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 15,7230/15,8080.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3320/0,3355, на 12:00 ціни знизилися до 0,3311/0,3335. На закриття торгів ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,3316/0,3329.

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Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 18 липня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США закрилися котируваннями 11,6700/11,7200. Цінові показники по євро/гривні склали 15,7863/15,8580. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3312/0,3336.

Нацбанк у п'ятницю на ринок не виходив.