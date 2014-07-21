Підприємствам обіцяють часткову компенсацію процентних ставок за внутрішніми позиками

Кабінет Міністрів України пропонує Верховній Раді надати право уряду здійснювати часткову компенсацію підприємствам державного і приватного секторів економіки процентних ставок за запозиченнями на внутрішньому ринку на загальну суму 432,4 млн грн до кінця року.

Про це йдеться у законопроекті про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» (щодо коректування показників), зареєстрованому в парламенті 21 липня (№4308).

Зокрема, Кабмін планує компенсувати витрати за процентними ставками суб'єктам господарювання - резидентам України для реалізації інвестиційних проектів, "Укргідроенерго" - для завершення будівництва першої черги Дністровської ГАЕС, НАК "Нафтогаз України" - для рефінансування боргових зобов'язань, термін погашення яких наступає в 2014 році. А також суб'єктам господарювання, які належать до сфери управління Державної адміністрації залізничного транспорту України, для забезпечення фінансування оновлення і модернізації рухомого складу і залізничного транспорту, науково-виробничому об'єднанню "Форт" МВС України - для забезпечення виробничої діяльності, Аграрному фонду - для закупівлі зерна у вітчизняних виробників.

Як наголошується у пояснювальній записці до законопроекту, впровадження механізму часткової компенсації з державного бюджету процентних ставок за запозиченнями, що здійснюються вітчизняними підприємствами на внутрішньому ринку, стимулюватиме банки фінансувати реальний сектор економіки.

Уряд зазначає, що компенсація процентних ставок на суму 432,4 млн грн до кінця року дозволить підприємствам залучити ресурси банків для реалізації пріоритетних напрямів економічного розвитку, які орієнтовані на внутрішній ринок, якщо часткова компенсація процентної ставки за такими запозиченнями становитиме 9% річних, обсягом до 15 млрд грн.

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Як повідомляв УНІАН, протягом червня залишки за кредитами у національній валюті знизилися на 2,6% (з початку року - на 7,4%) - до 552,7 млрд грн, зокрема юросіб - на 2,8% (з початку року - на 7,9%) - до 437,4 млрд грн, фізосіб - на 1,5% (з початку року - на 5,3%) - до 115,3 млрд грн.

Залишки за кредитами в іноземній валюті знизилися в доларовому еквіваленті на 3,3% (з початку року - на 7,2%) - до 35,8 млрд дол. Зокрема, фізосіб - на 5,7% (з початку року - на 13,9%) - до 7,2 млрд дол., юросіб - на 2,7% (з початку року - на 5,3%) - до 28,6 млрд дол.

Ставки за кредитами фізичним і юридичним особам у національній валюті у червні знизилися до 16,94% з 17,66%, тоді як в іноземній валюті - зросли до 8,71% з 8,53% у травні.