Мінфін хоче переглянути бюджет за курсом 12 гривень/долар

Міністерство фінансів України у переглянутому державному бюджеті на 2014 рік пропонує закріпити курс на рівні 12 гривень за 1 долар.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні міністр фінансів Олександр Шлапак на Погоджувальній раді парламенту.

"Коли ми планували бюджет, ми виходили з цифри 10,8 грн за 1 долар до кінця року. Нині ми виходимо з цифрою 12 грн за 1 долар", - заявив міністр.

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Шлапак додав, що у зв'язку з тим, що курс гривні виявився вищим, ніж запланований у діючому бюджеті, це призводить до зростання видатків на обслуговування державного боргу.

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