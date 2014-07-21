Виробники готові компенсувати витрати на введення електронної акцизної марки

Українська асоціація виробників тютюнових виробів «Укртютюн» звернулася до прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка з проханням провести в 2015 році державний експеримент з використання електронної системи обліку підакцизних товарів.

Як повідомляє прес-служба Асоціації, під час експерименту електронна акцизна марка може використовуватися одночасно з паперовою.

«Враховуючи озвучені Вами в березні наміри Кабінету Міністрів у перспективі замінити паперові марки акцизного податку електронною системою обліку підакцизних товарів, пропонуємо провести в 2015 році державний експеримент щодо функціонування відповідної електронної системи на основі технології Codentify. На прикладі нанесення цифрових марок акцизного податку на пачки сигарет, які виготовляються членами Асоціації «Укртютюн» (одночасно з нанесенням марок акцизного податку нинішнього зразка)» - заявила у листі на ім'я прем'єр-міністра України голова Асоціації «Укртютюн» Валентина Хоменко.

Хоменко зазначила, що «компанії-члени Асоціації «Укртютюн» готові компенсувати витрати держави на впровадження згаданої електронної системи та забезпечення її функціонування в 2015 році".

Виробники вже почали добровільно використовувати дану систему на своїх підприємствах. Використання системи електронного контролю CODENTIFY дозволить і контролюючим органам, і виробникам відслідковувати в режимі реального часу обсяги виробництва, повноту нарахування та сплати акцизного податку, маршрут руху тютюнових виробів. У свою чергу, поліпшення контролю за обігом дозволить викорінити торгівлю нелегально виробленими або ввезеними до України тютюновими виробами, зазначають в Асоціації.

Введення електронної системи акцизного податку передбачено законопроектом № 2403, який підготовлений до другого читання Комітетом ВР з питань податкової політики. За підрахунками Ernst & Young, державний бюджет України щорічно втрачає в середньому 2 млрд гривень від нелегальної торгівлі тютюновими виробами.