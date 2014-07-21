Швейцарський банк Julius Baer призупинив роботу в Росії через санкції

Швейцарська банківська група Julius Baer Group призупинила бізнес у Росії та Східній Європі на тлі санкцій проти РФ.

Про це заявив головний виконавчий директор компанії Борис Колларди в інтерв'ю Bloomberg TV, передає ИТАР-ТАСС.

За його словами, приплив коштів російських клієнтів в банку невеликий, тому ризики, пов'язані з Росією, можуть мати на Julius Baer Group лише непрямий вплив.

У російському представництві банку повідомили, що про призупинення бізнесу в регіоні поки нічого не знають. "Ми продовжуємо працювати", - повідомив представник банку.

Швейцарська банківська група Julius Baer Group працює в більш ніж 20 країнах світу і орієнтована на обслуговування та консультування приватних заможних клієнтів.

Як повідомляв УНІАН, РФ в березні, в порушення всіх міжнародних договорів, анексувала український Крим і продовжує дестабілізувати ситуацію на сході України, направляючи туди озброєних терористів. Влада РФ надає військову, матеріально-технічну, фінансову підтримку терористичним організаціям «Донецька народна республіка» і «Луганська народна республіка».

Після анексії Криму ЄС, США, Канада, Японія та інші країни ввели персональні санкції щодо осіб у Росії, причетних до цих незаконних дій. Однак РФ не припиняє дестабілізувати ситуацію в Україні.

16 липня Європейська рада оголосила про розширення другої фази санкцій проти Росії. Також Європейська рада доручила Єврокомісії до кінця липня підготувати розширення "чорного списку" для Росії і України.

У той же день президент США Барак Обама затвердив нові санкції проти Росії у зв'язку з ситуацією в Україні, зокрема обмеження введені щодо російських компаній, які працюють у сфері оборонно-промислового і енергетичного комплексів.