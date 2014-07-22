Міжбанк відкрився доларом по 11,70 гривень

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань - 11,6000/11,7000 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія "Інтербізнесконсалтинг", котирування по євро-гривні пішли вниз - 15,6820/15,8195 грн/євро.

Ціни на російську валюту впали - 0,3308/0,3337 грн/рубль.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися - 1,3519/21 (понеділок - 1,3531/33).

У понеділок Нацбанк на ринок не виходив.

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Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 21 липня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,6400/11,7600, до 12:00 ціни знизилися до 11,6300/11,7000. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 11,6300/11,6900.