Фонд гарантування продовжив пошук інвесторів для проблемного «Старокиївського банку»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив до 16:00 25 липня пошук потенційних інвесторів для виведення з ринку «Старокиївського банку», в якому введена тимчасова адміністрація, повідомляється на сайті фонду.

Фонд нагадав, що пропонує потенційним інвесторам виведення банку з ринку шляхом відчуження всіх або частини активів і зобов'язань банку на користь приймаючого банку, створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов'язань банку або продажу банку в цілому. До конкурсу допускаються виключно банки.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб рішенням від 17 червня 2014 року ввів тимчасову адміністрацію в "Старокиївський банк" на підставі рішення Національного банку України про визнання банку неплатоспроможним.

За оцінками банку, на 22 травня він накопичив 150,170 млн грн збитку, і обсяг коштів, які можуть бути відшкодовані вкладникам за рахунок коштів фонду, складає 257,627 млн грн або 86,2% від загального обсягу коштів фізосіб в банку.

«Старокиївський банк» працює на ринку України з 1991 року і входить до групи невеликих фінустанов за розміром активів. На 1 квітня 2014 року його акціонерами були компанії "СВМ Лтд." (21,75%), "Компрайс" (20,85%) і "Комтех" (24,13%), "СК "МД-Гарант" (21,07%).